Скрипт сбора и проверки УРЛ

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Веб-программированиеЗавершен2 заявки176 просмотров
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Необходимо написать скрипт (или приложение) для сбора и проверки УРЛ.

Собирать УРЛ нужно из статистики liveinternet.ru и поиска google.ru.

проверять УРЛ нужно через http://webmaster.yandex.ru/check.xml на количество проиндексированных яндексом страниц, того или иного сайта.

ТЗ:

1. Сбор УРЛ из liveinternet.ru

В скрипте указываем УРЛ категории (например http://www.liveinternet.ru/rating/ru/health/month.html - категория медицина, статистика за месяц) и нажимаем кнопку "Собрать и проверить УРЛ". Скрипт должен собрать все УРЛ из этой категории (примерно 22000 сайтов в данной категории) и проверить их на количество проиндексированных в Яндексе страниц. Результат может быть записан в текстовый документ, в виде

4329502 - http://www.babyblog.ru/

3559610 - http://baby.ru/

4247933 - http://www.galya.ru/

и т.д.

Сначала идет число (кол-во проиндексированных яндексом страниц данного урл), затем сам урл.

2. Сбор УРЛ из google.ru

В скрипте указываем поисковый запрос (например "ангина лечение") и нажимаем кнопку "Собрать и проверить УРЛ". Скрипт должен собрать УРЛ первых 100 позиций по данному запросу в гугле и проверить их на количество проиндексированных в Яндексе страниц. Результат может быть записан в текстовый документ, в виде

584 - http://www.miramistin.ru/

211581 - http://health.mail.ru/

121509 - http://www.kid.ru//

и т.д., также как в пункте 1.

ПРИМЕЧАНИЕ: проверка урл в http://webmaster.yandex.ru/check.xml должна производиться как с www так и без. Например сайт kid.ru является зеркалом www.kid.ru, и результатов не будет видно. Ну или как то данный вопрос по другому решить.

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11 лет назад
andrey-fomin
Андрей 
36 летРоссия
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Был
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ukrdev
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