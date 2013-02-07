Поправить работу главной страницы

Требуется написание сайта на yii. ТЗ в приложении. Соискателям: - срок - стоимость - условия сотрудничества
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
По каким-то причинам перестала работать главная страница сайта, после добавления ключевых слов в поисковые запросы Google перестала работать главная страница. Админка и остальные страницы работают. Надо устранить ошибку, срочно!
Работает на ImageCMS, www.kargabaevplastic.kz
skype: vitalycool
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