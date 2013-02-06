Интернет-каталог для агентства недвижимости (YII)

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки164 просмотра
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Требуется написание сайта на yii. ТЗ в приложении.

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11 лет назад
webkmv
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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