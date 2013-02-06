Оценить доработку

Веб-программированиеЗакрытнет заявок108 просмотров
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Доработать вывод товаров в соответствии с макетом. Есть три варианта - просьба указать насколько вариант 3 дороже чем 1 и 2, чтобы мы сориентировались по бюджету. Будем делать тот на который бюджета хватит.

Оплата:

- рубли

- эл. платежные системы

- по факту.

11 лет назад
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Владимир 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад