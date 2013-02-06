Разработка сайта компании производителя

Нужен скрипт или модуль, который будет на сайте фильмов проверять наличие ссылки на видео и ее работоспособность, если это возможно, уже в добавленных на сайт новостях. Стоит модуль ретрансляции с нескольких сайтов. Сам сайт на ...
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Доброго времени суток!
Требуется создание сайта компании производителя, предпочтение отдаем разработке на framework YII. Т.З предоставлю в личку.
За ранее благодарю!
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