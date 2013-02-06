Разработка сайта компании производителя

$1000
Веб-программированиеЗакрыт11 заявок193 просмотра
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Доброго времени суток!

Требуется создание сайта компании производителя, предпочтение отдаем разработке на framework YII. Т.З предоставлю в личку.

За ранее благодарю!

11 лет назад
naMars
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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