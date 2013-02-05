Простое задание для php программиста +flash

Добрый вечер! необходимо установить шаблон на cms joomla. кто может помочь? оплата через вебмани после установки. важный фактор это цена за которую вы это сможете сделать, поэтому указывайте приемлемую цену. шаблон примерно такой http://joomla-master.org/joomla/templates/yj-youtrader.html
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать:
регистрация (+реферальная система) с проверкой валидности полей, авторизация, смена пароля, восстановление пароля +ещё один не сложный функционал.
видеоплеер на флеше, который может брать имя видеофайла из текстового файла\бд, проигрывать этот файл и передавать данные скрипту, что просмотр закончен.
- Похожие заказы
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Нужен парсер и\или софтина,которая будет командовать парсером\редактировать мои прайс-листы Задача -максимально автоматизировать процесс парсинга фото\прайсов поставщика\обновления прайс-листа. Примерно как я вижу это: софтина должна дать команду парсеру искать фотку по артикулу на заданных сайтах, скачать ее, переименовать, и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $20
Внизу под открыткой есть блок "Удиви сюрпризом!" cards.mail.ru/card/compose.html?cid=107442 Необходимо в обычную страничку добавить этот блок таким же скриптом, как на этом сайте, а также чтобы при нажатии на ссылку в блоке "Подобрать подарок" открывалось такое ...Закрыт11 лет назад
- $250
Есть форекс счет forex4you.org. На этом счету у одного юзера есть несколько открытых счетов. Нужно время от времени перевод денег с одного счета на другой автоматически при достижени определенной суммы на счете. Обычно я делаю ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Cграбить сайт http://b.25kadr-official.ru, повесить на сервер, реализовать чтобы при заказе с копии сайта заказ оформлялся на самом сайте, для этого или вывести форму заказа во фрейме или сделать чтобы форма отправлялась на сайт, или при ...Закрыт11 лет назад
Добрый день, требуется создать сайт интернет-магазина музыки, минимум функциональности, работа простейших опций и немного графики, за подробным ТЗ пишите, также прошу написать цену за вашу работу, дополнительные материалы также предоставлю. Поздно обратился, но работа ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать анкету-опросник по примеру http://klmgroup.com.ua/proauto2010 с некоторыми изменениями Функционал сохраняется прежним. Подробности - в личной беседеВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Приветствую. Имеется интернет магазин http://tablehero.ru, сделанный на Joomla + VirtueMart. Также, имеется макет дизайна (если нужно). Нужно сделать некоторое количество доработок, не нарушив работу сайта (и постараться не влиять на данные о товарах в базе). Итак: 1) Сейчас на ...Закрыт11 лет назад
Верстка Главная стр. Сейчас главная не соответствует требованию отображения. На главной должен быть сайдбар, с модулями категории товаров, бренды и тд В теле должен быть сверстан модуль вывода популярных товаров по типу внут разделов на 18 товаров ниже модуль Описание ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Необходимо написать скрипт, который при вводе чека вебмани (пеймер), пополняет кошелек на сумму, которая соответствует этому чеку.Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад