Программа для автоматического перевода денег

Cграбить сайт http://b.25kadr-official.ru, повесить на сервер, реализовать чтобы при заказе с копии сайта заказ оформлялся на самом сайте, для этого или вывести форму заказа во фрейме или сделать чтобы форма отправлялась на сайт, или при ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть форекс счет forex4you.org. На этом счету у одного юзера есть несколько открытых счетов. Нужно время от времени перевод денег с одного счета на другой автоматически при достижени определенной суммы на счете.
Обычно я делаю это в ручную заходя на сайт (личный кабинет) и делаю внутренний перевод, при этом запрашивается код подтверждения присланный на имейл. Если можно это как-то автоматизировать, буду очень благодарен
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