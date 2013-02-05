Программа для автоматического перевода денег

Есть форекс счет forex4you.org. На этом счету у одного юзера есть несколько открытых счетов. Нужно время от времени перевод денег с одного счета на другой автоматически при достижени определенной суммы на счете.

Обычно я делаю это в ручную заходя на сайт (личный кабинет) и делаю внутренний перевод, при этом запрашивается код подтверждения присланный на имейл. Если можно это как-то автоматизировать, буду очень благодарен