Prestashop: программирование

1. Доработать модуль Photoslide GK3, сейчас работаеть коряво 2. Добавить поиск по сайту
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Верстка
Главная стр.
Сейчас главная не соответствует требованию отображения.
На главной должен быть сайдбар, с модулями категории товаров, бренды и тд
В теле должен быть сверстан модуль вывода популярных товаров по типу внут разделов на 18 товаров
ниже модуль Описание на главной, эта задача будет понятна, кто знаком со смарти 3. сейчас Главная стр. имеет немного другую структуру.
3)Вместо нарисованного телефона нужно его сделать в виде текста, чтобы яндекс его проиндексировал, плюс добавить email вида [email protected] под телефон
4)Упростить оформление заказа до необходимого минимума
Убрать ненужные поля типа Предполагаемый налог с продаж: 0 руб
Итого 2й раз.
Сделать оформление в 3 шага
1й шаг Корзина, где можно редактировать кол-во товаров и вставить Промо код
2й шаг Личные данные: Имя, Фамилия Контактные данные: Телефон, E-mail, город, метро, адрес, ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ, Комментарий к заказу
3й шаг подтверждение и кнопка оформить
Соответственно нужно отредактировать все поля, связанные с оформлением, включая уведомления по email, счет, в админке.
сайт _onlineluxury.ru
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо написать скрипт, который при вводе чека вебмани (пеймер), пополняет кошелек на сумму, которая соответствует этому чеку.Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Задача следующая: По 1 клику менять административные пароли на группе сайтов, в основном это Wordpress и логика смены элементарная. По сути должна быть некая база данных со следующими данными: 1. Адрес сайта 2. логин для подключения к базе данных 3. название ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
У нас будет проект аналогичный http://prostobook.com/ на базе CMS В одном из разделов будет стоять PHP-Framework Функции кот. он должен выполнять: Иметь личный кабинет «автора»... (смотри ТехЗадание)Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Доброго времени суток, Задача такая, переделать какую либо CMS под наши потребности: - Авторизация пользователей на сайте - Возможность составления заявки на курьерские услуги с последующей возможностью отправить созданные заявки, как по одной, так и всем накопившимся скопом. - ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Создание поискового сайта. Поиск по вузам Израиля и работам для студентов. Дизайн и графика уже есть и наполним тоже самостоятельно.Веб-программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $20
Здравствуйте! Нужна помощь по WordPress. Я выполнил такие действия: *купил домен и хостинг *выбрал шаблон *подготовил необходимый контент Мне теперь нужна помощь в настройке сайта на WordPress Рассматриваю только тех исполнителей в которых есть опыт создания сайтов на WordPress. Сроки не "горящие". Указывайте в ...Завершен11 лет назад
- Завершен11 лет назад
- $50
Нужен скрипт для бана ip адресов пользователей. Скрипт читает лог работы приложения выискивает определенные условия и банит ip юзера выполняющего одно из условий, и заносит в свой лог IP и логин данного юзера. Затем ...Завершен7 лет назад