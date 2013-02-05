Prestashop: программирование

Верстка

Главная стр.

Сейчас главная не соответствует требованию отображения.

На главной должен быть сайдбар, с модулями категории товаров, бренды и тд

В теле должен быть сверстан модуль вывода популярных товаров по типу внут разделов на 18 товаров

ниже модуль Описание на главной, эта задача будет понятна, кто знаком со смарти 3. сейчас Главная стр. имеет немного другую структуру.

3)Вместо нарисованного телефона нужно его сделать в виде текста, чтобы яндекс его проиндексировал, плюс добавить email вида [email protected] под телефон

4)Упростить оформление заказа до необходимого минимума

Убрать ненужные поля типа Предполагаемый налог с продаж: 0 руб

Итого 2й раз.

Сделать оформление в 3 шага

1й шаг Корзина, где можно редактировать кол-во товаров и вставить Промо код

2й шаг Личные данные: Имя, Фамилия Контактные данные: Телефон, E-mail, город, метро, адрес, ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ, Комментарий к заказу

3й шаг подтверждение и кнопка оформить

Соответственно нужно отредактировать все поля, связанные с оформлением, включая уведомления по email, счет, в админке.

сайт _onlineluxury.ru