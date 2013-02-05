Требуется расширение (автономное) к сайту-магазину

Здравствуйте! Нужна помощь по WordPress. Я выполнил такие действия: *купил домен и хостинг *выбрал шаблон *подготовил необходимый контент Мне теперь нужна помощь в настройке сайта на WordPress Рассматриваю только тех исполнителей в которых есть опыт создания сайтов на WordPress. Сроки не "горящие". Указывайте в ...