Натянуть новый дизайн на сайт с CMS Битрикс

Требуется убрать старый и натянуть новый дизайн на существующий сайт на CMS Битриксе. Оставить не тронутым текстовое наполнение, урлы страниц. Дизайн резиновый, при изменении разрешения монитора - должны происходить изменения кол-ва иконок в блоке и т.д. Адрес сайта: http://kontur-t.ru/. Скрин нового дизайна прилагается, фото на услуги и для слайдера тоже есть.

Пишите пожалуйста цены и сроки. В Skype и ICQ общаюсь и добавляю только для рабочего процесса.