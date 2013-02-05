Скрипт для счетчика

На сайте есть несколько форм подписки от сервиса Getresponse. (это важно)

Нужно написать скрипт счетчика, который будет графически отображать общее количество подписчиков от всех форм на сайте. Так же необходимо сделать чтобы это количество показывалось исключая повторяющиеся email адреса.

Помимо этого, скрипт должен выводить имена последних подписчиков и время их подписки (бегущая строка с "%username% присоединился к нам 5 минут назад"). Пример можно подсмотреть на molodost.bz (в шапке, под основным меню).

Просьба сразу указывать цену и сроки выполнения.