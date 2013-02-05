Cлайдер на joomla

Вот страница: http://komfortburo.ru/index.php/44-proekty/100-kvartira-v-zhk-baltijskaya-zhemchuzhina-3

Нужен слайдер с функцией полноэкранного просмотра фотографий. Тот вариант, что существует - практически то, что нужно, но есть нюансы и он не во всех браузерах работает. Так что нужно либо создать новый модуль и достаточно срочно, либо использовать этот, либо какой-либо другой - главное что бы все работало во всех браузерах.

Итак по порядку:

1) слайдер отображает картинки из конкретной папки (как сейчас на сайте, но хорошо бы , чтобы генерировались картинки нужного размера для экономии трафика. В папке лежат фотографии максимального размера.)

2) под картинкой в ряд миниатюры (как сейчас, только без лишних черных полей у каждой миниатюры, эффект подсвечивания при наведении и вертикальной прокрутки большой фотографии оставить)

3) И слайды, и лента миниатюр могут прокручиваться стрелками (как сейчас)

4) При нажатии на большое изображение попадаем в полноэкранный режим(как сейчас), где:

5) сверху экрана полоса (в левой части логотип, в правой кнопка выхода из полноэкранного режимам)

6) ниже полосы идет сама фотография, растянутая во всю ширину, т.е. на экране нет никаких полей, а верх и низ фотографии выходит за пределы экрана (здесь нужен эффект прокручивания, как на слайдере - вертикальный пан)

7) поверх фотографии идут кнопки прокручивания влево/вправо , привязанные к краям экрана

8) так же должна быть возможность листать фотографии в полноэкранном режиме спомощью трелок на клавиатуре.

Вот основные задачи. Все этодолжно работать на всех основных браузерах, всех вресий (в разумных пределах, естественно) и так же на моб. устройствах. Слайдер будет использоваться на сайте несколько раз для отображения нескольких галерей.

Обязателен опыт выполнения подобных задач.

Сразу пишите сроки и цену (нужно сделать быстро)