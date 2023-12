Адаптировать (или написать) модуль для Joomla

Добрый день! Нужно поправить ошибку ИМ на опенкарт. Вот ошибка: PHP Warning: json_encode() [function.json-encode]: Invalid UTF-8 sequence in argument in /home/m/mensofstru/public_html/tb_themes/shoppica2/catalog/controller/TbController.php on line 64 Проблема появилась при клике на "Купить". Раньше сразу вылезало уведомление "Товар в ...