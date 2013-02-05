Адаптировать (или написать) модуль для Joomla

Смысл такой: есть шаблон под вордпресс, в нем есть специфический модуль меню ресторана (блюда).

http://bordeaux.orange-themes.com/menu-card/#page-2

Есть сайт на joomla с таким же дизайном.

Необходимо адаптировать этот модуль или спрограммировать новый для работы на joomla - чтобы принцип работы был такой же

(увеличение фотографий и переход по ссылке на блюдо - не нужно)