Адаптировать сайт купоник под мои нужды. ЦМС KOOBI

$250
Веб-программированиеЗакрытнет заявок108 просмотров
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Нужен специалист что допилит сайт (рип сайта купоника) под мои нужды. Пишите, в личку отправлю ТЗ.

настроить робокассу для работы с другой странной чем Россия.

исправить работу проверки купона, проверочным номером

повыдергивать русские слова с файлов шаблонов и добавить в языковой файл чтобы я перевел на другой язык (90% работы уже сделано)

А остальное уже по мелочи.

Предоплату только фрилансерам с хорошей репутацией или с хорошим БЛ вебмани

Предупреждаю, много говнокода. Предыдущий фрилансер перешел все допустимые сроки. Поэтому нужно точно в срок

11 лет назад
andrei2222
35 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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