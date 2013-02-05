Адаптировать сайт купоник под мои нужды. ЦМС KOOBI

Нужен специалист что допилит сайт (рип сайта купоника) под мои нужды. Пишите, в личку отправлю ТЗ.

настроить робокассу для работы с другой странной чем Россия.

исправить работу проверки купона, проверочным номером

повыдергивать русские слова с файлов шаблонов и добавить в языковой файл чтобы я перевел на другой язык (90% работы уже сделано)

А остальное уже по мелочи.

Предоплату только фрилансерам с хорошей репутацией или с хорошим БЛ вебмани

Предупреждаю, много говнокода. Предыдущий фрилансер перешел все допустимые сроки. Поэтому нужно точно в срок