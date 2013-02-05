Модернизация сайта

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки151 просмотр
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Сайт индукционка.рф/

1. Модернизировать раздел контактов

2. Модернизировать раздел портфолио (добавить новые фото, видео)

3. Добавить раздел в меню "документы" и залить доки

4. Раздел "цены тоже "причесать"

5. Меню "о лампах " и все подменю тоже модернизировать (имеется ввиду сами материалы)

Выслушаю предложение по модернизации шрифта!!!!!

6. Раздел о компании тоже нужно поменять.

7. Вывод новостей тоже подкорректировать

Сделать мобильну версию и кросбраузерность

В данный момент сайт на джумле

11 лет назад
petersob
Пётр 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад