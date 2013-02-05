Модернизация сайта

Итак, требуется написать php функцию, на входе у которой строковая переменная вида: $string = "гр(а,о!!)за"; или $string = "разв(е!!,и)с(е!!,и)литься"; На выходе нужно получить это: $string = "грОза"; или $string = "развЕсЕлиться"; Как, я понимаю нужно будет использовать регулярные выражения. По оплате: Яндекс Деньги.