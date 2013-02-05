Модернизация сайта

Убрать из самописной CMS с формы контаков фрейм, ведущий на сторонний сайт.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт индукционка.рф/
1. Модернизировать раздел контактов
2. Модернизировать раздел портфолио (добавить новые фото, видео)
3. Добавить раздел в меню "документы" и залить доки
4. Раздел "цены тоже "причесать"
5. Меню "о лампах " и все подменю тоже модернизировать (имеется ввиду сами материалы)
Выслушаю предложение по модернизации шрифта!!!!!
6. Раздел о компании тоже нужно поменять.
7. Вывод новостей тоже подкорректировать
Сделать мобильну версию и кросбраузерность
В данный момент сайт на джумле
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