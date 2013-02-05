Требуется web-программист

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок186 просмотров
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Требуется веб-программист.Нас интересует постоянное сотрудничество. Задачи самые разные.Главные требования – быть в сети, соблюдать сроки, умение верстать, разбираться в чужом коде, знание многих CMS. Главным образом – самописные.

Сразу оговорюсь, что речь не идёт о сайтах под ключ с нуля.Речь больше о работе над существующими сайтами.

Оплата позадачно, по мере выполнения, бюджет высчитывается из учета времени на задачу (около 7 дол.в час).

11 лет назад
ilshat1986
Ильшат 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 часов назад
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