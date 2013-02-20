Создание панели для отчетности

1. Авторизация и регистрация.

В системе 3 уровня пользователя: Админ (я), владелец фермы (2й уровень), фермер (3й уровень), таксист (3й уровень).

Соответственно регистрация владельцев только через главную админку, а фермеров (таксистов) только через админку владельца.

Авторизация, тут думаю все понятно.

2. Личный счет.

У каждого фермера есть личный счет, изначально на нем 0. Изменение баланса возможно в админке фермера как в +, так и в -.

Каждая операция по изменению счета фермера имеет комментарий, который задается в админке. Потом в истории операций по балансу все отображается у фермера.

3. Система подачи заявок на обработку скриншотов.

При добавлении скриншотов на обработку фермер должен выбрать 1 из 2х вариантов:

1й: скриншоты разгрузки.

2й: скриншоты засева.

При добавлении скриншотов на обработку таксист подает заявку только на "скриншоты привоза".

По сути функционально ничем не отличается, чисто для владельца информация.

Далее фермер (таксист) загружает скриншоты в заявку. Скриншоты принимать только в png.

Сделать возможность загрузки скриншотов всей кучей, а не каждый кликать отдельно. Я видел можно как-то кучу всю в браузер в окно перетащить и начинает сразу грузится все, что перекинуто в это окно.

После скриншотов идет 2 поля с датами. 1е: дата и время первого скриншота. 2е: дата и время последного скриншота. Оба поля задает фермер (таксист) сам. Сделать не просто текстовое поле, а именно как переменная даты.

После этого человек подает заявку и она у него отображается как ожидает обработки.

4. Проверка заявок.

У владельца в админке высвечивается список всех заявок необработанных. Он их открывает и проверяет. После проверки указывает сумму, начисляемую фермеру и комментарий к обработке заявки.

У фермера (таксиста) соответственно заявка становится обработанной и в просмотре ее можно посмотреть всю информацию (даты, скриншоты, комментарий от админа, и сколько денег за нее начисленно на баланс).

В истории изменения баланса комментарий к переводу: "Начисление за заявку: №--"

5. Ньюансы.

Фермер (таксист) привязывается к тому владельцу, который его добавил. Управлять его балансом и обрабатывать заявки может только тот, кто его добавил. Другие владельцы этого фермера (таксиста) не видят.

У фермера (таксиста) возле баланса где-то писать, кто его владелец.

Главная админка по сути используется только для добавления и просмотра владельцев.

В списке добавленных владельцев сделать отображение числа фермеров (таксистов) у каждого, возможность просмотра списка фермеров (таксистов), количества заявок каждого и историю баланса.