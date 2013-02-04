Написать парсер и движок для справочного сайта

Нужен аналог такого скрипта http://g-w-c.ru/selection_of_products_podbor_izdeliya/ все идентично кроме результата подбора, в нем продукция аналогично, только другой производитель. Что нужно 1) Предоставить весь список результатов подбора с заданными параметрами, для замены нашим оборудованем 2) Сделать такой же скрипт уже с нашим ...