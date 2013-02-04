Перенести сайт с cms shop на cms Simpla

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки160 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1.Перенести сайт с системы управления cmcshop на смс simpla

2.Сохранить все ссылки,каталоги,фото и все детали связанные с продвижением сайта.

3.Нарисовать и повесить логотип.

4.Настроить цвета стандартного шаблона.

5.Настроить взаимодействие с платежной системой Робокасса.

6.Подвесить ярлыки с информацией мы принимаем к оплате …

7.Сделать нужно так что бы сайт не потерял позиции в поисковиках.

8.Настроить работу всех модулей.

11 лет назад
GPASHA
Павел 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Решить проблему спама на сайте

    $50

    Имеется сайт romma.ru После смены CMS, возникла проблема спама. Видимо, сайт попал в базу "хрумера" и каждый день теперь появляются новые говнотопики. Каптча проблему не решает. Руками чистить надоело. Появилась мысль переименовать URL-ы страниц регистрации на ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Исчез сайт наполовину

    $10

    Добрый день, дорогой друг! У меня случилась непредвиденная неприятность. Мой сайт засыпали спамом в комментах. И я решила установить плагин antispam bee/ Но что-то сделала неправильно, и половина моего сайта исчезла. Восстановить его из бэкапов я не умею. Прошу помощи Задача: ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходимо спарсить зоотовары

    Здравствуйте, если не заняты взгляньте. На нашем сайте для образца заполнена одна категория http://zooland.spb.ru/index.php/component/virtuema... все абсолютно тоже самое как на сайте доноре http://zverek-shop.ru/dljasobak/suhiekorma В качестве движка магазина у нас Virtuemart 2.0.18 никаких изменений в структуру таблиц баз ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Плагин для SMF

    Требуется разработать плагин для форума SMF со следующим функционалом: 1) Препроцессинг контента постов: плагин должен изменять ссылки в выводимом контенте по несложному принципу. Весь код по замене ссылок уже готов и будет предоставлен в виде ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Каталог с ИМ на MODX Revolution 2.2.6

    Необходим каталог с интернет-магазином на MODX Revolution 2.2.6 Может быть несколько типов товаров, различающихся набором аттрибутов (текстовых). По этим аттрибутам можно сделать в каждом из разделов каталога фильтрацию. Один раздел = товар одного типа. Ну и стандартные ...

    MODX
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Подправить Wordpress-плагин

    Описание: Есть плагин VivaThMUbs который делает зум картинок в постах. Сам зум работает отлично. Он активируется чек боксом “Use Viva Zoom Effect” в параметрах медиафайла. После этого в стандартную ссылку для картинок вида: добавляется javascript: class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" И ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Приложение для ВК

    Требуется создать и настроить приложение для ВК. суть самого приложения: Есть определенный набор статусов, люди выбирают себе статус. Когда у двух людей статус совпадает приложение сигнализирует им об этом. Заявки обязательно с указанием цены и сроков.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходимо спарсить информацию о товарах

    есть сайт, http://trendland.ru/ если в него залогиниться вот тут http://trendland.ru/my_orders/ [email protected] atibjy151274 то вы увидите, что на странице любого товара, например http://trendland.ru/product_108154/ есть ссылка на источник в 90% случаев это сайт www.asos.com на нем есть информация о том есть ли данный товар ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется программист для ряда работ

    Требуется php программист для ряда работ: 1. Импорт прайса в Open Cart 2. Создание веб сайтов с 0 3. Доработка форм обратной связи и многое другое От меня будут поступать постоянные заказы - оплата за каждую работу отдельно

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад