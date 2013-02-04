Доработка интернет-магазина

есть сайт, http://trendland.ru/ если в него залогиниться вот тут http://trendland.ru/my_orders/ [email protected] atibjy151274 то вы увидите, что на странице любого товара, например http://trendland.ru/product_108154/ есть ссылка на источник в 90% случаев это сайт www.asos.com на нем есть информация о том есть ли данный товар ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделано процентов 60- 80% - надо доработать. (впринципе возможен также перенос на другую cms)
ТЗ тут- (по линку должна идти автоматическая закачка) http://www.ex.ua/get/45531312
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