Задачи для специалиста по API

Веб-программированиеЗакрытнет заявок158 просмотров
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Здравствуйте, требуется: подключение платежной системы, подключение и настройка партнерской программы, подключение игр (игровые автоматы)(файл по запросу вышлю)

Требования к исполнителю: качество, скорость, ответственность, умение

От вас: сумма, сроки, портфолио.

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11 лет назад
valeraslv
Валерий 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад