Добавить jPlayer или аналог в HTML-сайт

Добрый день!

Требуется человек который быстро сможет добавить и настроить аудио плеер, предпочтение jPlayer, но можно любой из ваших.

Всего страниц - 5. На одной из них плеер уже работает, там надо доделать мелкие правки.

Подробности кандидатам в личку.

Прикрепил файл с кратким описанием.

Исполнитель желательно с Украины.

Сроки 1-2 дня. Цена договорная.

Спасибо