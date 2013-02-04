Добавить jPlayer или аналог в HTML-сайт

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка144 просмотра
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Добрый день!

Требуется человек который быстро сможет добавить и настроить аудио плеер, предпочтение jPlayer, но можно любой из ваших.

Всего страниц - 5. На одной из них плеер уже работает, там надо доделать мелкие правки.

Подробности кандидатам в личку.

Прикрепил файл с кратким описанием.

Исполнитель желательно с Украины.

Сроки 1-2 дня. Цена договорная.

Спасибо

HTML
11 лет назад
barton_web
Недоступ 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад