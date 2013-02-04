Доработка готового сайта

1. Создать архив новостей с выборкой ежемесячно.

2. Флэш банер (имеется) разместить.

Подробно

www.sport-xtreme.ru

1. Новости на главной страница (не более 10). Остальные в закладке Новости в меню (не более 10 новостей). Остальные по мере заполнения попадают в соответствующий архив по фильтру — месяц и год.

2. Баннер на верхнем титуле посередине между названием и контактами.