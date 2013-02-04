Доработка готового сайта

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки157 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

1. Создать архив новостей с выборкой ежемесячно.

2. Флэш банер (имеется) разместить.

Подробно

www.sport-xtreme.ru

1. Новости на главной страница (не более 10). Остальные в закладке Новости в меню (не более 10 новостей). Остальные по мере заполнения попадают в соответствующий архив по фильтру — месяц и год.

2. Баннер на верхнем титуле посередине между названием и контактами.

11 лет назад
sport-xtreme
Виталий 
48 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад