Устранить конфликт fancybox и tabs

Веб-программированиеЗавершен2 заявки179 просмотров
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http://keyholder.ru/kozhanyij-chexol-dlya-klyucha-skoda.html

Не отображает ссылку с галереей fancybox в табсах.

Нужно решить проблему по сабжу.

11 лет назад
Arachna
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
jonyFq
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Все четко: получил задачу - сделал, не смотря на технические проблемы на хостинге.
Всё отлично, четко поставленная задача, внятные ответы на поставленные вопросы, оплата сразу. Спасибо. Рад сотрудничеству!
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