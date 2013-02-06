Устранить конфликт fancybox и tabs

Нужен срочно программист+верстальщик со знанием jQuery желательно работающий с самописками на проект. Преимущественно на долгосрочное сотрудничество. Краткое ТЗ прилагается. Суть работы, создание сайта под ключ, работа не для новичков. Работаю без предоплаты, оплата по частям ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://keyholder.ru/kozhanyij-chexol-dlya-klyucha-skoda.html
Не отображает ссылку с галереей fancybox в табсах.
Нужно решить проблему по сабжу.
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