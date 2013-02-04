Доработать плагин галереи SIG PRO joomla

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки129 просмотров
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Необходимо добавить следующие возможности:

1. добавлять и редактировать описание к фото через админ панель;

2. поставить мультизагрузчик для загрузки фото.

Ваши предложения по цене и сроки.

Joomla
11 лет назад
DeGe
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
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