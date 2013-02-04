Доработать плагин галереи SIG PRO joomla

Всем добрый день! Такая задача: есть интернет магазин a-savida.kiev.ua/ , в детальном описании товара есть его характеристики, к примеру a-savida.kiev.ua/acer-asp... , Надо сделать фильтр по характеристикам. Знатоки этого движка меня поймут. Детали и подробности по ...
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Необходимо добавить следующие возможности:
1. добавлять и редактировать описание к фото через админ панель;
2. поставить мультизагрузчик для загрузки фото.
Ваши предложения по цене и сроки.
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