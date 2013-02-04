Подгрузка контента на ajax (битрикс)

Нужно немножко каталог переделать на CMS самописной. Нужно каталог сделать не одноуровневым, а многоуровневым, все как по структуре, которая приложена в задании. URL менять не надо оставить такуюже вложенность — если не получится так то дайте ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо реализовать на основе стандартного компонента Новостей ajax подгрузку контента.
По сути это аналог постранички при включенном аяксе только контент должен подгружаться (добавляться) под уже показанный (аналог стены в контакте)
Цена/срок?
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