Сделать правки по ТЗ в самописной CMS

После удаления вируса в админке появились два косяка: 1. Перестало работать верхнее меню (скрин 1). Кнопки: Сайт,Все меню,Материалы,Компоненты,Расширения,Инструменты,Помощь были выплывающими (стандарт для джомлы из коробки). 2. Перестали работать кнопки: Показать,Скрыть,Копировать,Удалить,Изменить,Создать,Помощь (скрин 2). Оплата киви.
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Нужно немножко каталог переделать на CMS самописной. Нужно каталог сделать не одноуровневым, а многоуровневым, все как по структуре, которая приложена в задании.
URL менять не надо оставить такуюже вложенность — если не получится так то дайте знать.
Вот с категориями нужно, что то сделать не на всём сайте они одинаковые (их нужно привести к одному виду) и так на всём сайте сделать одного вида.
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