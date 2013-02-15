Сделать правки по ТЗ в самописной CMS

$240
Веб-программированиеЗавершен2 заявки247 просмотров
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Нужно немножко каталог переделать на CMS самописной. Нужно каталог сделать не одноуровневым, а многоуровневым, все как по структуре, которая приложена в задании.

URL менять не надо оставить такуюже вложенность — если не получится так то дайте знать.

Вот с категориями нужно, что то сделать не на всём сайте они одинаковые (их нужно привести к одному виду) и так на всём сайте сделать одного вида.

11 лет назад
Woltik
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
TLsoftORG2009
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$240
3 дня
У Вани отличная скорость работы, что никак не сказывается на качестве. Очень быстро и четко. С радостью продолжу сотрудничество.
Отличный заказчик. Предоставил грамотное, четкое ТЗ. Оплата прошла быстро, как и договаривались. Буду рад дальнейшему сотруднечеству.
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