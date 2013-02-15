Сделать правки по ТЗ в самописной CMS

Нужно немножко каталог переделать на CMS самописной. Нужно каталог сделать не одноуровневым, а многоуровневым, все как по структуре, которая приложена в задании.

URL менять не надо оставить такуюже вложенность — если не получится так то дайте знать.

Вот с категориями нужно, что то сделать не на всём сайте они одинаковые (их нужно привести к одному виду) и так на всём сайте сделать одного вида.