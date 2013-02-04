Доработка сайта объявлений на Drupal

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки137 просмотров
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Нужно доработать сайт бесплатных объявлений на Друпале. Подробное ТЗ в аттаче. Сайт http://drom.hondasib.com/

В идеале ищу человека для постоянного сотрудничества по доработкам,модулям в Drupal, Wordpress

Drupal
11 лет назад
HondaSib
Дмитрий 
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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