Доработки DLE - Uppod

По DLE (9.8) - добавить новый тег в шаблон который бы выводил TITLE новости при просмотре полной новости, но работать он должен в main.tpl (~30wmz )

Вторая задача. Тут уже нужно быть знакомым с плеером uppod.ru (http://uppod.ru/help/js/)

Нужно чтобы каждый пользователь мог сохранить текущий момент просмотра фильма либо серии.

Данные хранить для гостей на куки, для пользователей в базе.

Вывести в блок данные о сохраненных значениях в виде заголовков новостей.

Можно заюзать стандартный модуль добавления новостей "в закладки", доработав его.

(~80wmz)

Цену специально дал на каждую задачу отдельно. Могу отдать выполнение задач по отдельности.

Оплата СБС или вебмани.