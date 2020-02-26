Мои услуги
Создание и настройка магазинов: CMS OpenCart/ocStore/MaxyStore
Создание и настройка сайтов визиток, порталов: CMS DLE
Администратирование сайтов: CMS DLE, OpenCart WordPress, uCoz, Joomla
Услуги связаны с настройкой хостингов:
- установка движков на хостинг
- перенос сайтов
- регистрация доменов
- удаление вирусов
Услуги верстки:
- верстка CSS+HTML
Графика:
- знание Adobe PS на достаточном уровне
- знание Figma на достаточном уровне
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ТОП-50— Интернет-магазины
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$25
7 баллов
3 года назад
Opencart
Не получилось выполнить моё ТЗ, но претензий к специалисту не имею.
$100
7 баллов
3 года назад
Не получилось посотрудничать, так как Вадим заболел.
Ответный отзыв
Все ок
$70
10 баллов
3 года назад
Opencart
Все ок
Ответный отзыв
Спасибо
$200
8 баллов
5 лет назад
Opencart
Проект закончен.
Ответный отзыв
Все ок.
$5
10 баллов
5 лет назад
Opencart
Отличная работа, спасибо!
Ответный отзыв
Оплата по факту в срок. Спасибо за доверие. Рекомендую..
Интернет-магазины
78 отзывов
от $100
от 2 дней
#23
Системы управления (CMS)
58 отзывов(-1)
от $10
от 2 дней
#55
Системное администрирование
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#158