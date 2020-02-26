vadikeq

Вадим vadikeq

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Мои услуги

Создание и настройка магазинов: CMS OpenCart/ocStore/MaxyStore

Создание и настройка сайтов визиток, порталов: CMS DLE

Администратирование сайтов: CMS DLE, OpenCart WordPress, uCoz, Joomla

Услуги связаны с настройкой хостингов:

- установка движков на хостинг

- перенос сайтов

- регистрация доменов

- удаление вирусов

Услуги верстки:

- верстка CSS+HTML

Графика:

- знание Adobe PS на достаточном уровне

- знание Figma на достаточном уровне

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
ТОП-50
Интернет-магазины

Портфолио

Показать больше работ

Отзывы заказчиков

Paranamix
Дмитрий 
33 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
7 баллов
3 года назад
Настройка оплаты баллами Opencart 2.0
Opencart
Не получилось выполнить моё ТЗ, но претензий к специалисту не имею.
ок
Ответный отзыв
fitolavr
Андрей 
48 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$100
7 баллов
3 года назад
Доработка магазина на Опенкарт3, исправление ошибок.
Не получилось посотрудничать, так как Вадим заболел.
Все ок
Ответный отзыв
web-internet
Тимур 
31 год
5 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$70
10 баллов
3 года назад
Программист на OpenCart
Opencart
Все ок
Спасибо
Ответный отзыв
ferrado
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
$200
8 баллов
5 лет назад
Интернет магазин на OpenCart
Opencart
Проект закончен.
Все ок.
Ответный отзыв
niko3
Антон 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Правка opencart
Opencart
Отличная работа, спасибо!
Оплата по факту в срок. Спасибо за доверие. Рекомендую..
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Интернет-магазины
78 отзывов
от $100
от 2 дней
#23
Системы управления (CMS)
58 отзывов(-1)
от $10
от 2 дней
#55
Системное администрирование
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#158