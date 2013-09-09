Модуль для OpenCart

Ребята нужен хак для ocStore 1.5.4.1. В админке можно Выставить минимальное количество товара при покупке. Нужно сделать так в карточке товара чтобы: Например Я выставил в админке минимальное количкство 250шт. а покупатель поставил 3. То чтобы модуль не давал добавить товар в корзину а Выдавал сообщение.: "Не досигнуто минимальное количество."

Показываете у себя на пимере. Смотрю, Я Вам денюжку вы мне модуль.