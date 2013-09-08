Здравствуйте! На ресурсе kuspehu.ru (WordPress 3.3.1) в двух существующих рубриках "Новости" и "Фотогалерея", которые выводятся в разделы "Новости" и "Портфолио", нужно поправить шапку нижнего меню, чтобы было как на главной и на остальных разделах вне рубрик ...
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Нужно выровнять перевью товаров в Virtuemart что бы они были одного размера. Более подробно в личку или icq. Оплата web money
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