Доработка сайта

Прошлый исполнитель сделал работу процентов на 40 и пропал.

Требуется доработать сайт на OpenCart.

Прикрепляю скрины псд + мини ТЗ. В ТЗ я подчеркнул на что нужно обратить внимание, а так сравнивайте макет со страницей сайта (ссылка на сайт указана в ТЗ).Если есть технические сложности реализации - возможна корректировка дизайна и функционала, но обязательно перед началом работы обсудить это.

Что не понятно в дизайне или ТЗ - спрашивайте.

Сроки: сразу начинать работать

Пишите сроки и стоимость