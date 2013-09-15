Правка шаблона интернет-магазина Joomla 2.5

Есть шаблон Omegatheme Juno. Необходимо сделать так, чтобы шаблон выглядел и работал также как в английском Demo с русским Virtuemart 2 и Joomla 2.5, там где надо русифицировать или исправить надписи во фронтэнде. В сообщениях пишите цену и сроки!