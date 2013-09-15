Правка шаблона интернет-магазина Joomla 2.5

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок131 просмотр
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Есть шаблон Omegatheme Juno. Необходимо сделать так, чтобы шаблон выглядел и работал также как в английском Demo с русским Virtuemart 2 и Joomla 2.5, там где надо русифицировать или исправить надписи во фронтэнде. В сообщениях пишите цену и сроки!

Joomla
10 лет назад
petro1982
42 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Wib
26 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
28 отзывов(-2)
10 лет назад
$40
1 день
Всё сделал точно как я просил и быстро. Работой доволен.
Все отлично. Спасибо!
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