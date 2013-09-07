Установить CMS городского портала

Какое-то время я пользовался системой Instant CMS. Но там не все удобно для людей. В данный момент в поиске другой CMS для создания городского портала.

Что там должно быть?

1. Новости

2. Мультиблоги

3. Доска объявлений

4. Личный профиль пользователя

5. Каталог фирм

6. Афиша

7. Форум

От вас нужно показать пример и как ваш движок работает. Написать сколько будет стоить установка движка и по времени сколько займет.