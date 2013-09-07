Веб-программист

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок190 просмотров
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Опыт разработки на PHP/MySQL не менее 3-х лет;

- Уверенное знание JS, AJAX, HTML, CSS

- Успешно существующие WEB-проекты в портфолио желательны, но не обязательны;

- Умение разбираться в чужом коде и комментировать свой;

- Опыт работы с различными CMS и фреймворками, например: Битрикс, Joomla, Symfony, Zend.

Приветствуется:

- Умение правильно прогнозировать время, необходимое для выполнения задачи;

- Активное участие в профессиональных сообществах.

10 лет назад
89161773110
Евгений 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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