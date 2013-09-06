JOOMLA + Virtualmart привязать HTML шаблон

$250
Системы управления (CMS)Закрыт10 заявок125 просмотров
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Есть сверстанный HTML шаблон (не путать с готовым Joomla шаблоном)

Нужно привязать к http://jshop.protection.com.ua

Шаблон в приложении

HTMLJoomla
10 лет назад
arnoldus
Руслан 
48 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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