JOOMLA + Virtualmart привязать HTML шаблон

Требуется создать (подобрать из существующих с возможными доработками) расширение для готового сайта на Joomla 2.5 - каталог + корзина. Все подробности - в приложении. Сроки - срочно. Оплата - WMR, либо перевод на карту Сбер. Без предоплаты. Предпочтение небольшому ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сверстанный HTML шаблон (не путать с готовым Joomla шаблоном)
Нужно привязать к http://jshop.protection.com.ua
Шаблон в приложении
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