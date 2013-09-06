1C Bitrix Установить верстку на Битрикс

Нужно поставить шаблон Ja Travel, бесплатный, на хостинг, чтобы все работало и русифицировать http://joomla-master.org/joomla/templates/shablon-ja-travel.html
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте
появилась нагрузка, необходим специалист, с опытом, для проведения работ по Битрикс
ТЗ есть, верстка готова, сайт не сложный(допиливать, программировать не нужно)
срок - неделя
бюджет - 150$
оплата по факту, возможно поэтапно(вы выполняете часть работ и получаете перевод части средств)
но без предоплаты (на первых порах так, если сработаемся то в последующем оплата по нормальной схеме)
прошу по возможности указывать ссылки на выполненные работы по Битрикс
портфолио по этой CMS обязательно!
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пишите в скайп ( контакт в моем профиле )
проект действительно не сложный
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