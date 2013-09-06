1C Bitrix Установить верстку на Битрикс

Здравствуйте

появилась нагрузка, необходим специалист, с опытом, для проведения работ по Битрикс

ТЗ есть, верстка готова, сайт не сложный(допиливать, программировать не нужно)

срок - неделя

бюджет - 150$

оплата по факту, возможно поэтапно(вы выполняете часть работ и получаете перевод части средств)

но без предоплаты (на первых порах так, если сработаемся то в последующем оплата по нормальной схеме)

прошу по возможности указывать ссылки на выполненные работы по Битрикс

портфолио по этой CMS обязательно!

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пишите в скайп ( контакт в моем профиле )

проект действительно не сложный