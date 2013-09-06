Сверстать шаблон для сайта

$70
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка161 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сверстать шаблон на imageCMS для сайта отопительного оборудования по принципу kinderwear.com.ua

должен получится типа такого сайта

http://www.kotly-center.ru

10 лет назад
vitalycool
Виталий 
42 годаКазахстан
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Доделать сайт на drupal

    необходимо доделать сайт на drupal. http://torgall.ru 1. Выбор города на основе ip 2. вывести необходимые блоки и до верстать. 3. Доделать публикацию баннеров по количеству показов для определенного города и публикация по времени. 4. Автоматическая загрузка объявлений из csv

    Drupal
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Joomla настройка сайта

    Добрый день! Сайт установлен joomla. 1) Необходимо настроить 2 языка (русский, латышский) 2) на первой странице фотогалерея http://demo.joomlaworks.net/simple-image-gallery-p... 3) пункт меню фотогалерея (должна быть фотогалерея) http://demo.joomlaworks.net/simple-image-gallery 4) Пункт меню контакты (контактная форма) http://demo.bang2joom.com/2013/may/foodmood/quicks... Сколько будет стоить установить готовые модули и 2 языка. С уважением Александр

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Не входит в админку Joomla

    $10

    Привет. Есть такая проблема - перестало заходить в админку, вводим данные верные, никакой ошибки ничего, просто моргает форма ввода и все, вот эта форма http://joxi.ru/llspUtg5CbCUecE1kQ4 Я слышал, что это пустяшная проблема, но не знаю, как ее ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • С joomla 1.5 перенести в joomla 3.xx

    Здравствуйте. Нужно сайт http://galichina.us/, c joomla 1.5 перенести в joomla 3.xx Только не простым апдейтом, а вручную на новый движек, т.к. в старом возможно есть вредоносный код и т.д. (есть точно, работает редирект на ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • В2В портал или поддержка дилерской сети

    Описание системы во вложении. ОБЯЗАТЕЛЬНО реализация системы на базе стандартной CMS или готового решения с открытым кодом. Если что-либо в ТЗ сложно или невозможно реализовать с помощью готового решения, это можно указать и исключить из ТЗ. По ТЗ, ...

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка битрикс

    Есть html+css макет сайта. Сайт простой, без дизайнерских излишеств. Шапка и футер уже сверстанны под битрикс. Нужно настроить компоненты под дизайн. Файлы в примечании. Проект легкий, нужно выполнить сегодня. Оплата по факту выполнения работы (показываете ...

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад