В2В портал или поддержка дилерской сети

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки121 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Описание системы во вложении. ОБЯЗАТЕЛЬНО реализация системы на базе

стандартной CMS или готового решения с открытым кодом. Если что-либо в

ТЗ сложно или невозможно реализовать с помощью готового решения, это можно указать и

исключить из ТЗ. По ТЗ, которое подлежит реализации, можно будет

добавить более детальные требования.

10 лет назад
Kootenai
49 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад