Доработка сайта на MODX Revo

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки145 просмотров
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Требуется доработка нескольких моментов на сайте на MODX Revo. Нужны знания Smarty и PHP.

Подробности в ТЗ

Адрес сайта btj.dev.wand.ru

Бюджет по договорённости

MODX
10 лет назад
mokrinskaia
Галина 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад