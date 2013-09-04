InstantCMS. Доработка стандартных модулей.

Есть сайт, для которого нужно доделать некоторые вещи 1. натянуть верстку на RSForm 2. доработать несколько модулей 3. поправить внешний вид 4. это сайт-магазин. нужно сделать страницу с выводом товаров последних и еще подобные вещи кто может взяться?
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Необходимо доработать некоторые стандартные модули и компоненты InstantCMS, а так же написать пару новых.
Хорошая работа -хорошая оплата+ бонус.
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