Внести изменения в шаблон WordPress

Добрый день!

Хотела бы попросить вас переделать шаблон "Safari" http://www.templatemonster.com/ru/wordpress-themes-type/44843.html, а именно вместо горизонтального блока с 4мя картинками "WILD CATS" "ELEPHANTS" "REPTILES" "PRIMATES поставить горизонтальный блок с прокруткой как в шаблоне "HorseClub" http://www.templatemonster.com/ru/demo/40967.html . Причем сделать блок именно в том виде, в каком он представлен в шаблоне "HorseClub": картинка, на ней ссылка с названием и кнопочка "read more".

Буду благодарна за конкретный ответ с указанием стоимости работ и сроков.

С уважением,

Юлия