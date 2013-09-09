Внести изменения в шаблон WordPress

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки131 просмотр
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Добрый день!

Хотела бы попросить вас переделать шаблон "Safari" http://www.templatemonster.com/ru/wordpress-themes-type/44843.html, а именно вместо горизонтального блока с 4мя картинками "WILD CATS" "ELEPHANTS" "REPTILES" "PRIMATES поставить горизонтальный блок с прокруткой как в шаблоне "HorseClub" http://www.templatemonster.com/ru/demo/40967.html . Причем сделать блок именно в том виде, в каком он представлен в шаблоне "HorseClub": картинка, на ней ссылка с названием и кнопочка "read more".

Буду благодарна за конкретный ответ с указанием стоимости работ и сроков.

С уважением,

Юлия

WordPress
10 лет назад
Y-lia
51 годРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
POLSKOY
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$25
1 день
Огромное спасибо Александру: во-первых, за высокий профессионализм - сделал работу, за которую не взялся другой специалист, во-вторых, за то, что он всегда на связи - даже в очень позднее время и всегда находит время ответить на вопросы, в-третьих, за очень добросовестное и вдумчивое отношение к работе - он сразу предвидел возможные проблемы и предлагал мне сделать даже чуть больше, чем я просила изначально, в-четвертых, за соблюдение абсолютно всех договоренностей в-пятых, за потрясающее терпение в общении с непрофессионалом - я никогда раньше не работала с WordPress и тупила в элементарнейших вещах, из-за чего отняла у Александра время, которое он мог бы потратить с большей пользой. в-шестых, за согласие со мной работать в дальнейшем.
Работать с Юлией было очень приятно. Всё задания по проекту были сформулированы четко и понятно, в процессе работы Юлия всегда была на связи для обсуждения рабочих моментов. С оплатой проблем не возникло. Рекомендую Юлию, как честного и порядочного заказчика!
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