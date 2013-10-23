Сделать интернет-магазин по готовой верстке

$250
Системы управления (CMS)Завершен16 заявок218 просмотров
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Нужно натянуть на движок готовую верстку. Проект представляет собой интернет-магазин.

Нужно, чтобы работало добавление товаров в Каталог Заказчиком через админ (фото, название, описание, цена), корзина, моментальный пересчет цены (желательно), оформление заказа с присвоением номера заказа (отправка на почту Заказчика), поиск, минимальный заказ (желательно). Подробных страниц товара — нет.

Подобное ТЗ высылаю на почту. В заявках пжл указывайте:

1. почту

2. движок, на котором работаете

Сроки — 4-5 дней, не больше!

10 лет назад
AnnaKK
Анна 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
31 отзыв(-2)
Выбранный исполнитель
igor_001
Игорь 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$200
3 дня
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