Система управления для агентства недвижимости

Для агентства недвижимости нужно создать базу данных, при работе с которой сотрудники могли бы выбирать и закреплять за собой объекты недвижимости.

1. Делаем доступ для всех сотрудников со всеми данными, кроме поля контакты.

2. Сотрудник закрепляет за собой объект. Он выпадает из общего доступа, для сотрудника, который закрепил за собой объект, открываются контакты клиента.

3. Нужен ограничитель по количеству объектов, которые сотрудник может за собой закрепить (в месяц).

4. В списке объектов по конкретному сотруднику нужна сортировка по статусу объекта из выпадающего списка (в работе, не взял, отложили, не доступен, продано).

5. Выделение цветом по каждому статусу.

6. Напоминалка когда нужно перезвонить клиенту.

7. Дополнительно статусы менеджеров (видят объекты агентов своего отдела). Статус администатора, которые видит инфомрацию по всем агентам, может редактировать, добавлять объекты, пользователей.

8. Список mac-адресов (дополнительно к паролям сотрудников), с которых может быть доступ к базе.

ЕСТЬ ВИДЕО КАК ЭТО РЕАЛИЗОВАНО СЕЙЧАС НА EXCEL