WEB-разработчик

$2500
Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок163 просмотра
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Креативной студии на длительную и плодотворную работу (по удаленке) требуется WEB-разработчик.

Основные задачи:

Подбор инструментария и методик разработки согласно ТЗ.

Участие в подготовке технической документации и консультация по техническим вопросам

Разработка CMS либо настройка готовой, разработка модулей и плагинов, разработка Front и Back office

Базовое наполнение контентом и тестирование систем

Навыки: Занание ООП, PHP, JS, Фреймворки -приветствуются, CSS

Поддерживаем: Инициативость и творческий потенциал, тягу к развитию и самореализации

Отвергаем: Уныние и расхлябанность, безответственность, реплики "что мне делать" и "это невозможно сделать"

Гарантируем отсутствие: факапов, цейтнодов, тупых клиентов и невнятных заданий

P/S/ Опыт можно наработать, а вот умение находить решение быть должно изначально

Оплата попроектно либо в конце месяца. Бонусы и фишки будут.

10 лет назад
pavianstudio
Вячеслав 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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