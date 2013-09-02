Интеграция интернет-эквайринг на сайт

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка170 просмотров
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Для начала есть задача:

Нам необходимо интегрировать интернет экваринг на сайт

Ниже прикладываю инструкцию банка.

мой сайт на opencart

В дальнейшем будет много доработок. Пишите цены и сроки.

10 лет назад
Roman_Olegovich
Роман 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
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