Ищем специалиста на Umi.Cms

Основные моменты, требующие исправления: 1. Локализация плагина экспорта заказов (WooCommerce - Store Exporter Deluxe) - необходимо настроить вывод в Excel-файл кириллических символов. Указывайте, пожалуйста, примерные стоимость и сроки работ в заявках.
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Коротко о себе: Работаем с сайтами уже давно. Накопилось неплохое портфолио. Работаем в большей части на собственной системе, но некоторые проекты планируем реализовать на готовой cms. Выбрали для этих целей Umi. Планируем постепенно перебраться на неё полностью, потому подыскиваем толкового специалиста, который уже не раз работал с Umi.
Работа заключается в следующем: мы предоставляем дизайн, купленную cms (соответствующую проекту редакцию), хостинг, домен.
Вам необходимо сверстать дизайн и натянуть на cms, далее настроить все модули согласно ТЗ.
Оплата возможна с авансами любыми способами. Заинтересованы только в длительном сотрудничестве. На один-два проекта мы увы не нацелены, так как работы пока хватает )
Бюджеты у всех проектов разные. Есть совсем недорогие, а есть и неплохо оплачиваемые, все зависит от задач.
На текущий момент есть сайт-каталог моторных масел на 2х языках, на одной из бесплатных cms. Необходимо будет его перевести сохранив структуру и контент на Umi. По этому проекту если успешно срабатываемся то работаем дальше год за годом радуя друг друга ))
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