Решить проблему с безопасностью (Bitrix)

Есть сайт www.baspik.com на Битриксе.

Последнее время регулярно падает из-за какого-то вируса. Поднимаем из архива, но хватает обычно на неделю и опять падение. На хостинге сказали, что проблема в вирусе.

Задача:

1) Почистить сайт от вирусов.

2) Найти дыру в безопасности, через которую сайт был заражен.

3) Написать отчет - что за проблема была и как она была решена (какой код был изменен, или какие действия предпринимались).

Последнее требование обязательное!

Предложения без цены не рассматриваются.