Решить проблему с безопасностью (Bitrix)

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок124 просмотра
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Есть сайт www.baspik.com на Битриксе.

Последнее время регулярно падает из-за какого-то вируса. Поднимаем из архива, но хватает обычно на неделю и опять падение. На хостинге сказали, что проблема в вирусе.

Задача:

1) Почистить сайт от вирусов.

2) Найти дыру в безопасности, через которую сайт был заражен.

3) Написать отчет - что за проблема была и как она была решена (какой код был изменен, или какие действия предпринимались).

Последнее требование обязательное!

Предложения без цены не рассматриваются.

10 лет назад
-IKS-
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
Выбранный исполнитель
Black_kat
Павел 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$50
2 дня
Всё отлично!
Был рад помочь.
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