Несколько изменений в Joomla 2.5

$20
Системы управления (CMS)Завершен4 заявки127 просмотров
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Требуется опытный специалист по Joomla 2.5.

Шаблон, установленный на сайте - joomla25-templates.joomlart.com/ja_university/

Надо:

1. Надписи под кругляшками на 1 странице появляются при наведении на кругляшки. Надо, чтоб надписи были видны всегда.

2. На сайт добавлено слайд-шоу, стороннего разработчика. На слайд шоу накладывается лента для комментария к слайду, эту ленту надо убрать.

3. Это же самое слайд-шоу перекрывает подпункты главного меню (в слайде крутятся картинки png, при нажатии на них там же подгружается видео с ютуб.

4. Надо добавить стиль модуля - вот в таком духе - http://docs.joomla.org/images/8/8d/Module_chrome_rounded.png - только и цвет фона внутри будет того же синего цвета.

5. joomla25-templates.joomlart.com/ja_university/pages/bonus-page/students-page.html - убрать в шапке надпись на картинке.

В дальнейшем, скорее всего, будут похожие доработки этого же шаблона.

Также, часто работаю с Джумлой, с понравившимся специалистом продолжу работать в дальнейшем.

На качество работы обращаю внимание в первую очередь.

Joomla
10 лет назад
victorydesign
Лекс 
39 летГрузия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
jobajoom
Алексей 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$20
1 день
Исполнителем доволен, все схватывает на лету, работает оперативно, в своем деле разбирается хорошо. Рекомендую!
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