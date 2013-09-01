Несколько изменений в Joomla 2.5

Требуется опытный специалист по Joomla 2.5.

Шаблон, установленный на сайте - joomla25-templates.joomlart.com/ja_university/

Надо:

1. Надписи под кругляшками на 1 странице появляются при наведении на кругляшки. Надо, чтоб надписи были видны всегда.

2. На сайт добавлено слайд-шоу, стороннего разработчика. На слайд шоу накладывается лента для комментария к слайду, эту ленту надо убрать.

3. Это же самое слайд-шоу перекрывает подпункты главного меню (в слайде крутятся картинки png, при нажатии на них там же подгружается видео с ютуб.

4. Надо добавить стиль модуля - вот в таком духе - http://docs.joomla.org/images/8/8d/Module_chrome_rounded.png - только и цвет фона внутри будет того же синего цвета.

5. joomla25-templates.joomlart.com/ja_university/pages/bonus-page/students-page.html - убрать в шапке надпись на картинке.

В дальнейшем, скорее всего, будут похожие доработки этого же шаблона.

Также, часто работаю с Джумлой, с понравившимся специалистом продолжу работать в дальнейшем.

На качество работы обращаю внимание в первую очередь.